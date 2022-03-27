再增151患者離世　第5波病亡人數突破7000

本港新冠肺炎確診數連續兩日回落，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(27日)公布，全港再多151名患者離世，其中有130人在公立醫院病亡，涉及78男52女，年齡介乎57至108歲，當中有72人來自院舍，78人未接種疫苗、40人已打一針、10人打兩針，164人為65歲人上長者。截至今日，第5波疫情死亡個案累計7,039人，死亡率升至0.63%。

在年輕死亡個案方面，李立業表示當中包括一名59歲男患者，無打針，本身患高血壓、心臟病等，曾器官移植，3月11日快測發現確診後入院後腎功能持續變差，在處方藥物及轉院至威爾斯親王醫院深切治療部留醫，昨日凌晨離世。另有60歲女患者，本身有高血壓、癌症等，3月10月快測確診，有氣促及咳嗽，雖然有給予患者高濃度氧氣，惟仍然呼吸系統衰竭，同樣於凌晨離世。另57歲男患者，無打針，本身高血壓及糖尿，3月21日到廣華醫院急症室，有肚痛及四肢無力，有肺炎情況，兩日後轉至伊利沙伯醫院，昨日心臟停頓，搶救無效。

此外，另有一名60歲男患者，無打針，有末期癌症，整體情況差，在家不醒，3月9日確診，救護員一直急救，到達急症室後插喉，但搶救無效，至昨日上午離世。另一名57歲男患者，無打針，本身住院舍，前日(25日)因氣促到瑪嘉烈醫院急症室，本身3月初已確診，到院血壓低，情況差，至昨日上午離世。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，在累計死亡數字方面，目前第5波累計個案年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；兒科個案8宗，18至59歲死者為273宗，佔整體死亡個案3.9%；其餘6,755宗為65歲以上長者，佔整體96%，當中4,998宗為80歲以上長者，佔整體71%。

歐續指，死亡個案中有89%為長期病患，同樣有89%人士沒打針或只打一針，在80歲或以上的死亡個案中，高達91%的人有此情況，而有打兩針或以上的死亡率是0.1%，比起沒打針或只打一針的死亡率1.87%，相差19倍；至於在80歲以上長者的死亡率中，打兩針或以上的死亡率是3%，比起沒打針或只打一針的11.83%死亡率，相差4倍。

此外，李立業表示，共有10,841名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。再多30名病人情況危殆，有47人嚴重，有110名危殆病人於深切治療部留醫。

而在過去24小時，共有828名確診病人康復出院。有約6名病人在入院篩查時確診，有近10名同房病人列為密切接觸者。至今有20,782名公院職員染疫，當中17,198人已復工。