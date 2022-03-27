政Whats噏：施榮懷梁詠詩憂新冠後遺症　癒後方龍飛調理有法

第5波疫情似有緩和嘅趨勢，部分早前染疫嘅患者雖陸續康復，但隨即面對後遺症嘅困擾。勞顧會委員僱主代表施榮懷，以及東區區議員梁詠詩，兩人同於上月染疫，痊愈之後都覺得記憶力差咗，疑患上「腦霧」嘅後遺症。而本月初確診並入住隔離營嘅離島區議員方龍飛，逐漸康復期間不時出現「條氣唔順」嘅現象，結果走入廚房嘅佢僅施展兩三道板斧，條氣就順番曬！

喺上個月24日確診嘅施榮懷話，佢染疫嘅症狀係流鼻水、咳嗽同發低燒，然而僅兩日後就退燒，病況可以話輕微過傷風。治療方面則全程採用中醫中藥，佢大讚非常有效，不過本月中出院之後，佢感覺自己嘅記憶力遜於往昔，到底某件事係前日發生？抑或尋日？還是早幾日呢？總之就記唔清楚，佢懐疑自己患上「腦霧」嘅後遺症，希望中醫中藥可以幫佢調理身子，補下個腦咁話。

梁詠詩亦同樣係記性變差。梁早前拍片，指自己以往一日只須睇一次行程表，染疫痊愈之後，如今隔幾個鐘就要睇一次行程表提醒自己，而忘記事情嘅頻率亦都高咗，要用紙筆寫低自己要做嘅事。至於其他嘅後遺症，就有多痰、咳嗽，仲要係咳到喉嚨好乾，但過得一星期之後咳嗽同痰都冇咗，變成氣喘氣促，形容講一句說話好似要好費力，家人都話對比以前，依家佢講說話明顯冇以前咁有神氣囉。梁又話康復接近一個月，但仍時常覺得眼瞓，相信係身體需要時間休息多啲。

同樣中招好返嘅方龍飛，就指自己逐漸康復期間，時有出現咳嗽、氣促同痰頂嘅現象，條氣好唔順，尤其傾電話時都會咳，但點咳都咳唔出痰，聽落情況都同梁詠詩相似，不過方龍飛就有方法「止咳」，佢話返到屋企，見廚房有薑、米酒同雞蛋，於是即刻將呢三種食材加埋一齊滾湯食，而服後片刻，痰變得容易咳出，條氣咁就順返嘞，於是往後幾日佢都有繼續食薑酒煮蛋。

自製薑酒煮蛋嚟調理身子，方龍飛話十分管用，指確診嘅街坊康復後，如有氣促痰頂嘅現象，亦不妨倣效佢嘅做法，睇吓會唔會有改善，至於成效與否，當然要視乎個人體質啦。方龍飛又補充一句，服用薑酒煮蛋調理期間千祈唔好飲凍飲品呀，否則就前功盡廢㗎啦！