方艙醫院上周收24宗簡單水浸報告　天空之鏡照片熱爆

本港第五波疫情嚴峻，確診者眾，港府遂設置數個方艙醫院，以讓輕症者隔離。Facebook有專頁刊出「方艙醫院天空之鏡」照片，據知相片攝於港珠澳大橋人工島方艙醫院，疑利用地上積水拍攝而成。至於令人關注的方艙醫院水浸問題，據知，上周各方艙醫院共收24宗「簡單水浸」報告，均於一小時內處理好。

今(27日)有網民在Facebook專頁發貼，刊出一張「方艙醫院天空之鏡」照片，聲稱上周五(25日)在剛啟用的元朗潭尾社區隔離設施拍攝，聲言該處低窪地帶水浸至腳眼。惟據悉，其實照片拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，由一名染疫而入住方艙醫院的建築署員工拍攝。

即將踏入雨季，建於臨時平整土地上的多個社區隔離設施，去水能力備受考驗。其中渠務署、天文台及方艙建築商中國建築上周組成「極端天氣應變小組」應對；中國建築又於青衣方艙醫院設立香港社區隔離設施維保指揮中心，以中央控制台統籌及安排維修工作，目標30分鐘內處理各隔離設施維修求助個案。據悉方艙醫院上周共收24宗「簡單水浸」報告。