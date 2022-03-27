衞生署增調設備及人手　加快殮房遺體認領工作

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署轄下公眾殮房需處理的遺體數目持續上升。該署今日(27日)發表新聞稿指，為讓市民更快領回親屬遺體，署方已透過內部調配增加公務員及聘請相關工作人員，以加快處理認領及解剖遺體事宜。另轄下的所有公眾殮房已加開遺體辨認時段，並提供額外位置及設立新的遺體儲存設施，以增加遺體儲存量。

衞生署表示，其法醫服務轄下的所有公眾殮房已加開每周六的遺體辨認時段，而九龍公眾殮房亦於過去數個周日上午提供該項服務。政府早前已在富山公眾殮房附近的政府用地，設立新的遺體儲存設施，當中包括放置了61個冷凍櫃，為遺體儲存量在短時間內增加約2,700個額外位置，而該設施的遺體辨認特別安排已於上周一(21日)展開，並每日運作直至另行通告。

當局又指，即將完成興建的新富山殮房可提供約800個額外位置，首批遺體儲存設施亦已提早於前日(25日)接收。而因第5波疫情已重新開放的九龍公眾殮房，則已增設20個流動冷凍櫃，額外增加240個遺體儲存空間。另外，衞生署火葬許可證辦事處所屬的死亡登記聯合辦事處由前日起實施特別安排，延長服務時間，以便市民可繼續即日完成自然死亡個案的死亡登記及殮葬事宜。