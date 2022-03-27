政Whats噏 ：幫襯「頂級」造型師　蕭偉強大呼中伏

蕭偉強話家人見到佢嘅新髮型，笑到收唔到聲。

因先前長達一個月嘅髮型屋停業期，搞到無奈轉換新髮型，實在係意料之外。勞工及福利局前局長蕭偉強日前喺社交專頁貼文，指廿年來都無轉過理髮師傅，但勢估唔到幫襯開嘅飛髮舖過唔到呢波疫情，頂唔住關門大吉。而新光顧嘅髮型屋就令佢大呼中伏，最新嘅髮型仲淪為家人嘅笑柄添。

蕭偉強話佢早前都試過快剪店，儘管係又快又平，但感覺似足剪羊毛，髮型雖大致保持，但佢就嫌唔夠細緻，於是日前佢就試吓屋企附近，一間睇落都幾時尚嘅髮型屋。

整潔寬敞嘅空間，又有供客人放置外衣同背囊嘅儲物櫃，加上洗頭姐姐專業同用心嘅服務，蕭偉強不期然就對呢間初次光顧嘅髮型屋產生好感。當問佢要揀Top stylist(頂級造型師)還是Senior top stylist(深資頂級造型師)嘅時候，蕭認為前者都應該足以勝任。殊不知所謂Top stylist竟然係一位小妹妹，於是吩咐對方依原來髮型嚟修短，同埋記得額前瀏海留番長啲。佢見小妹妹理髮手法純熟，以為可以放鬆戒備，但當佢發現唔多對路嘅時候，已經不可挽回啦！

蕭偉強又話，當佢一踏入家門，夫人同囡囡都笑到收唔到聲，可見今次個髮型有幾出位。佢又若有所悟咁話，自己作為阿伯，相信去上海理髮店會比較穩陣！