旺角排隊買飲品爆衝突　男子遭兩漢左右夾擊毆打

旺角發生襲擊案。今晚(27日)6時46分，一名姓黃(33歲)男子偕妻子及年幼女兒，到通菜街近弼街一間店舖買飲品，期間疑因排隊問題與兩名大漢發生爭執。雙方口角期間，黃男遭對方恐嚇「搵人打你」，最後演變成武力衝突，3個人互相拉扯，由店內拉到店外，有市民拍下兩漢襲擊黃男經過。

警方接報到場調查，黃男額頭、頸及腳部受傷，但拒絕送院。案件列襲擊致造成實際身體傷害，交由旺角警區刑事調查隊跟進，正追緝2名年約30至40歲，身高約1.6至1.7米，案發時身穿黑色外套、黑色長褲及戴深色口罩的兇徒歸案。

影片顯示，黃男在店外被兩黑衣漢左右夾擊，「你一拳我一拳」不斷毆打黃男身體及頭頂。期間3人扭作一團，黃男與其中一漢一齊跌倒，雙雙滾入店內，留在店外的黑衣漢見狀，衝上前起腳猛踢黃男身體，同時不停揮拳打他。未幾，黃男坐起身，但依然受到黑衣漢兜口兜面施襲。其後，兩黑衣漢欲離去，不過其中一人被黃男扯住衣物，導致雙方再起衝突。

黃男雖然繼續遭受兩黑衣漢暴打，他亦能咬緊牙關，忍痛扯住對方不放，有圍觀市民出言勸止兩漢時，遭其中一黑衣漢喝斥「關你X事」；店舖職員疑擔心受牽連，拉下鐵閘。最後，被扯衫男子採取「金蟬脫殼」除掉上衣，與同黨慌忙逃去，影片到此結束。