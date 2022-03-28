三星今明伴殘月　四珠相連是為湯　異象現而事將生

三星伴殘月，連珠是為湯，君子憂而小人流。古人認為星月聚、四珠連，定有事發生。香港太空館日前在社交平台Facebook表示，3月下旬至5月下旬的黎明時分，會發生連環行星事件，包括「行星合月」及「行星合」，故該3個月東至東南方的夜空將會非常熱鬧。其中，「打頭陣」的是「三星伴彎月」，日出前金星、火星和土星將互相靠近，而一彎殘月將於今明兩日(28日及29日)加入，上演「三星伴彎月」的天文現象。

「三星伴彎月」是月亮和行星在天空的路徑靠近黃道，故在地球上觀看可發現，它們不時都會聚在一起，且三顆行星和彎月肉眼可見。當中，以金星為最光亮，視星等為-4.3等，顏色偏白；而橙紅色的火星及淡黃的土星則比較暗淡，視星等為1.1等及0.9等，分別位於金星右方和右下方。

太空館建議市民可前往東至東南方、視野廣闊可看見地平線的地方觀看「三星伴彎月」，例如小西灣、清水灣、西貢海濱公園、大埔海濱公園等，至於觀看時間則為凌晨4時45分至清晨5時45分。此外，太空館亦提醒市民，觀星之餘，亦要遵守社交距離措施。