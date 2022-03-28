新冠康復手尾長　每5人一個患乾眼症

近月本港染疫人數大升，而確診者康復後面對的後遺症亦慢慢浮現。香港中文大學醫學院近日發表研究報告指，新冠肺炎康復者有較高機會患乾眼症，每五名康復者中有一人會出現與乾眼症相關的症狀，而且需要接受氧氣補充治療的新冠康復者，其淚液蒸發時間比正常人快1.6秒。另外，患者染疫時病毒量愈高，其康復後患乾眼症風險亦愈高。

乾眼症的症狀包括眼澀、疼痛或酸痛、灼熱感、流淚、畏光和視力糢糊。病徵容易影響日常生活和社交功能，不能長時間閱讀、使用電子產品及駕駛等。患者除在治療上花費大量時間及開支，更會大大降低工作效率和生產力。

中大醫學院眼科及視覺科學學系的研究團隊於前年2月至12月期間，為過去一至三個月內曾確診的228名新冠康復者，以及109名健康人士做全面眼科評估及檢查。調查發現，新冠康復者容易出現乾眼相關的眼表症狀，例如在出現任何角膜螢光素染色試驗陽性的比例中，新冠康復者達48.9%，健康人士則為38.6%，相差逾10%，反映新冠康復者眼睛較易乾。對於出現乾眼相關的症狀，例如流淚或分泌物、畏光、眼澀、疼痛或燒灼感、瘙癢、眼瞼腫脹、眼紅等，有21.5%新冠康復者會出現至少一種症狀，最常見的為視力模糊，佔9%。

研究亦指出，在治療新冠期間需要接受任何形式氧氣補充的康復者，他們的淚液破裂時間，即淚液蒸發率，比沒有接受氧氣補充治療的康復者縮短了約1.6秒。結果反映病人在接受氧氣補充治療時，氣體在鼻腔流動，導致加速淚液的蒸發，變相較易眼乾。

另外，新冠患者的CT值愈低，代表其體內病毒量愈多，而確診者的染疫嚴重程度，亦會影響康復後出現乾眼症的風險。研究發現新冠患者入院時採集的呼吸道樣本的CT值每降低一個值，其康復後首個月內出現任何乾眼症相關眼表症狀的風險就增加約10%，即代表新冠感染程度越嚴重，患者康復後淚液具有不穩定性的風險就越高。