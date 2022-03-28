新冠纏港奪7252命　第5波佔97%

新冠肺炎疫情持續逾兩年，本港總病歿人數截至昨日達7,252人，而第5波疫情累計死亡個案亦同樣突破7,000宗，共有7,039人染疫後離世，即高達97%死者均是在今波疫情中去世；當中長者的死亡率尤其高，65歲以上長者的死亡率佔整體96%。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨在電台節目上表示，絕不可視死亡個案為「冷冰冰的數字」，未來要設法減少可預見的死亡個案。

本地確診個案近日有下降趨勢，惟死亡個案數字持續高企。本報翻查資料，本港第5波疫情於本月21日的死亡率為0.56%，至昨日則上升至0.63%，即在短短7日間共上升0.07個百分點，死亡宗數升多19%。此外，於7,039宗死亡個案中，年齡中位數為86歲，有6,755宗為65歲以上長者，佔整體96%，當中4,998宗為80歲以上長者，佔整體71%。

梁卓偉表示，不可視這些死亡個案為冷冰冰的數字，今波疫情在科學上預計到的不幸情況都已發生，認為現時要向前看。他提到，抗疫須及時果斷，包括接種新冠疫苗要精準到位，尤其70歲以上長者接種工作刻不容緩，建議所有院舍每日向社署通報數字，包括多少院友已打針、打了多少針、多少院友或家屬不同意打針及原因為何、多少院友因染疫而未能立即打針，以估算未來可安排打針的長者數據。

他續稱，目前本港疫情走勢由極高回落至高水平，惟不排除會反彈，強調「動態清零」是本港現時唯一目標，呼籲市民多忍耐。本港應做好所有防疫措施，才能使新冠病毒走向風土病的方向。