青年會小學推VR網課　加強師生互動樂趣

全港學校提早放暑假，新冠疫情下學生都減少在外活動。不過，位於天水圍的中華基督教青年會小學，為了讓學生可善用假期，在此期間率先讓高小生感受「元宇宙」，利用虛擬身份及VR（虛擬實境）裝置上課、與教師及同學互動，甚至「暢遊」世界各地等等，豐富學習體驗。

「元宇宙」結合VR及虛擬身份，用家戴上VR頭盔，可沉浸在立體環境當中，與其他用家交流。青年會小學校長程志祥表示，該校早在4、5個月前已有計劃，學生就算不能上面授課，亦可以透過網上活動進行探索，而「元宇宙」可打破時間及空間限制，進行虛擬學習活動。

該校副校長羅勁柱表示，配合活動使用的裝置，早前其價格下跌至每部約2萬元，因此早前購入了10部，加上有專業人士為教師進行培訓，他們便構思如何利用軟硬件，設計合適的教學內容。

羅續指，該校先讓數名五年級學生試用，提早放暑假前他們先上4堂的體驗課，學習如何運用裝置、使用時的注意事項等，又向家長提供指引，幫助孩子參與，他們亦可了解此工具不止是用作玩樂，而是讓學生在網課以外有更多體驗。

學生可利用虛擬身份、VR頭盔及操控器，在虛擬課室與師生溝通、利用黑板玩「天下太平」遊戲；到肯亞「旅遊」認識當地的野生動物；甚至進入虛擬太空站，模擬在太空艙工作，體驗太空漫步等等。

五年級生潘靖頤及胡琪烽亦認為，比起單純上網課，此體驗更加有趣，潘認為上課時很輕鬆，在虛擬世界中亦可與動物近距離接觸，就像到當地旅行一樣。胡則認為此體驗讓他留在家中，亦可與師生互動。

程志祥指，期望在下月恢復面授課後，讓活動融入該校的「多元智能課」，更多學生可參與，未來亦會申請資助，以購入更多軟、硬件。