葵青反黑搗德州撲克賭檔　負責人及13客被捕兼犯禁罰款

葵青警區反三合會行動組，昨日(27日)在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，探員根據線報及深入調查後，直搗葵豐街18至26號一單位，破獲一個非法德州撲克賭檔，檢獲約8萬港元籌碼、約2,000港元現金，並檢獲2張德州撲克賭枱以及大量賭具，14男女當場被捕。

其中一名姓陳(25歲)男主持涉嫌「經營非法賭博場所」，以及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；同時拘捕11男2女(22至51歲)，他們涉嫌「在賭博場所賭博」，亦同樣觸犯《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無

視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次

採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地

方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制

疫情及減低病毒在社區傳播的風險。