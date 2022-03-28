衞生署指處理遺體數目倍增　如毋需解剖2日內可取火葬紙加快流程

港府抗疫失敗，染疫者死亡大增，殮房遺體儲存空間一度不敷應用。衞生署署長林文健今日(28日)表示，不少病人在急症室離世，需要送至公眾殮房，遺體數目倍增，因此要在最短時間內增加公眾殮房容量、加快手續流程，以及為家人提供情緒支援。

他表示，公眾殮房本身有506個固定遺體儲存空間，第5波疫情開始後已增加了240個空間，共有1,350個遺體儲存空間，但仍然不足，需要借用私營機構的儲存空間，以及興建新的富山殮房設施，目前遺體儲存空間已增至4,600個，再加上離世病人數目下降，暫時殮房壓力亦降低。

在領取遺體方面，他表示臨時調配了70名同事幫忙，亦加開了周六及九龍公眾殮房周日上午的遺體辨認程序，辨認後的兩個工作天已經能收到火葬通知書。他稱，理解到家人的情緒需要，將提供情緒支援熱線，有臨床心理學家協助市民。

食物環境衞生署署長楊碧筠表示，會以協助家屬辦好身後事為前提，已延長辦事處開放時段，目標在1天內讓家屬處理所有手續。她指食環署本身有10隊屍體處理隊，2月底開始大幅增加人手，增加至25隊，並配合外判承辦商工作，現時遺體運送服務大致正常。在火葬場使用方面，原先平日大約為130個節數，由2月起已將火化時段增加至每日300個節數，最晚約為午夜，已接近24小時運作，而和合石火葬場在4月會多兩個火化爐投入服務，相信能盡一步提升火葬量，又呼籲家屬盡快將先人遺體火化。

在和殯儀業界溝通方面，她表示食環署與業界共召開3次研討會，當中包括和業界分享處理新冠病人遺體的方法，又呼籲業界加入作為處理新冠病人遺體的殯儀館，為死者舉辦喪禮。對於棺木運送來港曾出現問題，她表示3月14日至今共協調運用了3600多個棺木來港，相信現時棺木供應穩定。