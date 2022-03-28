議員批熔斷機制無助防疫　促按乘客確診比例放寬觸發點

目前本港航班熔斷機制下，航空公司停飛的日數由14日減至7日，惟有立法會議員認為觸發點並沒有放寬，會對航空公司造成困擾，又指熔斷機制對防疫作用不大，建議政府重新檢視機制的門檻，按比例而非按人數，例如機上乘客的10%確診，即證明較多輸入個案才實施熔斷機制。他又建議，將檢疫期由14日縮至7日，以便檢疫酒店調動房間。

旅遊界立法會議員姚柏良今(28日)在電台節目認為，熔斷機制下，觸發點並無放寬，包括只要一班機有3名乘客染疫便要停飛，會導致航空公司較難安排穩定的服務。

他續說，一旦觸發機制，對回港人士同樣造成困擾，他們需重訂機票及檢疫酒店。他認為熔斷機制對防疫起到的作用不是很大，因為現時來港的都是香港居民，要完成接種兩針疫苗，登機前亦要有無染疫檢測證明，即使回來後發現受感染，相信病情會較輕，對本港醫療系統未必有好大衝擊。

他又指，如乘客登機前沒有針紙證明，航空公司未有盡責做檢查而觸發熔斷仍算合理，但如航空公司已做好本份，只是無染疫的乘客，抵港後發現染疫，並不屬航空公司可控範圍，若因此要停飛一星期屬不合理。