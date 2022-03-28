郵政局恢復本地速遞和包裹服務　市民憂疫下派送效率低

香港郵政局早前宣布，今日(28日)恢復本地郵政速遞和本地包裹服務，但全線120間郵政局每周一至五會繼續提早於下午4時關閉。東網記者今早11時許到牛頭角郵政局視察情況，只見局內有2個大鐵籠，裏面已擺放多件包裹，惟寄件市民不多。對於本地速遞和包裹服務恢復，有市民指值得高興，因為自己不需再淪為「人肉速遞員」；但有市民期盼郵政局可早日回復正常關門時間，指下午4時便關閉對許多上班族甚為不便。

經常使用郵政局本地速遞服務的市民唐太表示，過去經常到郵政局為丈夫公司寄速遞，但自相關服務暫停超過2周，由於文件趕急，自己只好淪為「人肉速遞員」。她無奈苦嘆每次來回便要折騰一個上午，令自己相當疲乏，因此對郵政局恢復服務感到十分高興。不過，她亦憂心新冠疫情下，郵政局派送效率會有所延遲，透露自己早前的銀行信件亦遲了10多日才收到。

市民鍾太則表示，自己本身甚少寄包裹，但有認識的老人因郵政局關閉或提供有限度的服務而受到很大影響。她解釋指，始終老人出入不方便，有獨居的老人長期只能在家中，等候朋友或家人寄來的包裹。

另一方面，對於郵政局繼續於下午4時便關閉，上班族吳先生表示其實會影響許多市民，因為大部分人在此時間可能還在公司工作，根本趕不切享用恢復的服務。他又透露，早前曾使用郵政局海外寄包裹服務，但親友要等足足3個月才收到包裹，他擔心疫情持續，包裹派送會愈來愈遲。

根據資料，全線120間郵政局於周一至五回復正常開門時間，但會繼續於下午4時便關閉；而每周六營業時間回復正常，郵政總局及尖沙咀郵政局會繼續於下午一時關閉，郵政總局周日繼續關閉，流動郵政局恢復正常服務。此外，本地郵政速遞和本地包裹服務，以及每日的郵箱收信服務亦於今日一同恢復。