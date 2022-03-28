調查指90%跨境司機被迫停工　工會倡納入保就業

自香港爆發第5波疫情，內地由本月14日開始採用全面接駁的模式運作，對香港跨境司機恐造成沉重打擊。有工會通過問卷調查了解司機訴求，提出解決方案，調查發現超過90%受影響而停工，嚴重影響生計。工會建議替代方案，香港跨境司機實施閉環管理，並加以封條措施確保司機全程不落地直達作業點，以達防控疫情又能保障香港司機生計。

工聯會及貨櫃運輸業職工總會成立關注組，並於今日(28日)舉行記者會公布有關調查結果，貨櫃運輸業總工會主席陳迪手指出，工會於3月23日發出問卷，以了解全面接駁對司機的影響及建議，問卷發出短短24小時已收到1,163個回覆，結果顯示有90%司機由於新措施被迫停工、有85%司機已經全無收入。

任職跨境「菜車」司機的張先生表示，有關接駁措施因要在收入中，支付一筆為數不小的費用予內地接駁司機，令收入不足以維持開支，而他早前也不幸染疫，被移除名單21日，現時仍不能開工，坦言在沒有收入下，仍要支付後勤開支，生活陷入困境。

工會建議，香港跨境司機實施閉環管理，限制在指定封閉隔離區內活動，並加以封條措施確保司機全程不落地直達作業點，杜絕傳染風險，以此代替接駁方案；提供臨時住所予有需要的跨境司機，免除長期屈居停車場、貨車駕駛室之苦；港府應將受影響的跨境司機納入保就業範圍，提供經濟援助，同時指定跨境貨車承接轉運業務。