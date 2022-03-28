涉用火機燒女友女兒手掌　34歲男子否認兩項襲擊兒童罪

一名男子涉嫌虐待女友與前夫所生的7歲女兒，包括用火機燒傷她的手掌、用風筒燙她的皮膚及用腳踢她的腹部。該漢事後被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，他否認控罪，案件今天（28日）在西九龍法院開審。庭上播放女童的錄影會面記錄，她稱一開始沒有向醫生如實指被告用火機燒她手掌，而稱被熱水燙傷，是因她當時太害怕。女童又向警方表示，母親曾對她說：「你想唔想媽咪坐監啊？咁就唔好話畀人聽媽咪咩都知」。

34歲被告被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪。控罪指他於2019年9月1日至11月27日之間其中一天，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

據控方開案陳詞指，X與生母自2015年從內地移居香港與生父團聚，惟父母於2017年離婚，X隨母親搬到案發單位居住。2019年X母在網上認識被告，兩人很快便發展為情侶關係，被告間中會到案發單位留宿，也持有單位鑰匙。

根據X在2019至2021年的3次錄影會面記錄指出，被告曾經兩度傷害她，首次發生在某個星期五放學後，X與被告一起行樓梯回家，被告突然在褲袋內取出打火機並燒傷X的手掌，X因而起了一個大水泡。但X表示自己當時沒有呼救，因為她怕被告會「燒得仲犀利」。後來母親牽她手發現有水泡，X向母親及診所醫生表示自己被熱水燙傷，直到12月因另一次懷疑被虐住院後，才首次向生父透露事件。

案件編號：WKCC 2973/2021