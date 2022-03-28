去年145宗山泥傾瀉報告　政府籲市民提高警覺

土木工程拓展署轄下土力工程處今日(28日)公布，去年政府共接獲145宗山泥傾瀉事故報告，較前年的214宗為少，亦比過去25年平均每年約300宗為少，當中沒有涉及人命傷亡。該處提醒市民繼續對山泥傾瀉風險保持警覺，並呼籲私人斜坡業主在雨季來臨前做好斜坡維修。

去年發生的山泥傾瀉大多影響道路、行人路、寮屋和建築物。天文台於去年共發出兩次山泥傾瀉警告，當中10月8日暴雨期間的山泥傾瀉指數高達72，反映山泥傾瀉風險甚高，可幸並未導致人命傷亡。

土力工程處提醒，在山泥傾瀉警告生效或受持續暴雨影響時，駕駛人士應避免駛經山區或停泊車輛在斜坡下，行人亦應避免走近或站在陡峭的山坡附近，以及避免逗留在斜坡與建築物之間。市民收到通知需要疏散時，應配合救援人員的指示，即時撤離到安全的地方暫避。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

此外，當局提醒私人斜坡業主就有維修責任之斜坡定期進行維修檢查，以及在雨季來臨前完成所需的維修工程，並注意工程安全。因應斜坡的種類和狀況，維修工程基本包括清理積存在排水渠內的雜物、清理淤塞的疏水孔及出水管，以及修補破裂或損毀的斜坡護等等。