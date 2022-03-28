疫情漸趨緩下月擬放寬防疫措施　團體籲盡快交還已徵用公屋

第5波疫情來得既急又兇，政府早前已動用已落成公屋及過渡性房屋作為隔離中心，涉及約3,000個單位，有關注團體今日(28日)指疫情有緩和趨勢，而且政府有意於下月底分階段放寬社交距離措施，建議政府盡快交回徵用的公屋及過渡性房屋單位。

政府早前徵用，粉嶺皇后山邨兩座公屋大廈，包括皇溢樓及皇澄樓，以及荔景邨恒景樓約 3,000個單位。同時，政府亦徵用元朗錦田的江夏圍，以及元朗東頭的同心村過渡性房屋，合共2,500個單位。

公屋聯會指，隨疫情發展，確診宗數由高位回落，加上政府正於竹篙灣及啟德等興建隔離設施，將會額外提供2萬張病床，合共可以提供約4萬張，已大大紓緩社區隔離設施的不足問題，情況與過去有明顯的改善。聯會續指，截至去年底，公屋平均輪候時間已上升至6年，創23年以來新高，期望政府可盡快宣布有關交回單位的決定，並在遷出檢疫人士及進行消毒程序後，爭取在新學年開始前完成單位的編配工作。

聯會又指，期望在隔離設施充足的情況下，政府毋須再徵用其他新建公屋項目作為隔離設施，如即將落成入伙位於屯門的菁田邨及和田邨等，涉及9,500個單位，否則難免將會進一步推高公屋平均輪候時間。