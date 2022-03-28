國泰炒人自作孽　急重啟機師培訓計劃　靠新人應付機師荒

航空業寒冬未過，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，疫情期間大幅裁員以節省開支，以致機師等機組人員長期不足。就國泰去年煞停見習機師培訓計劃，國泰今日(28日)宣布，將與香港理工大學合作重啟計劃，目標是今年培訓190名學員，而2023年至2025年期間每年培訓240至300名見習機師。

按照見習機師培訓計劃，學員須接受55至60星期培訓，完成理工大學教授理論課程，合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

國泰指，全新綜合課程今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，預計於10月展開飛行訓練。除與理工大學合辦課程外，國泰今年亦會在阿德萊德按原有課程為基礎開辦4班培訓課程，當中第一班24名學員將於4月下旬起在當地上課。

國泰航空表示，自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師，集團各航空公司合共增聘約300名機師。至於兩年前完成培訓計劃的見習機師畢業生，因疫情而未能加入國泰航空，公司預計年內約150人會陸續加入國泰。綜合機師培訓課程提供專業培訓，並為課程導師、培訓指導及其他間接崗位創造本地就業機會。國泰又指已檢視及籌劃有關資源，為航空業復甦做好準備。