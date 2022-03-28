落馬洲方艙醫院單位水煲床褥沾糞漬　37歲婦涉刑毀被捕

一名曾入住落馬洲方艙醫院的女子(中)被警方拘捕。

昨日(27日)下午，一名清潔工人在落馬洲方艙醫院一單位內進行清潔時，發現單位內水煲、床褥及地板留有疑似糞便污漬，衞生情況十分惡劣，遂報案。

警方接報到場，經深入調查後，今日(28日)下午在上水彩園邨一單位拘捕一名曾被安排入住上述單位的姓陳(37歲)本地女子，涉嫌「刑事毀壞」。該名女子現正被扣留調查，案件交由邊界警區刑事調查隊跟進。

警方呼籲隔離人士使用設施時應保持環境清潔，避免破壞公共設施及影響其他正在隔離人士。警方重申，任何人如無合理辯解而摧毀或損壞他人財產，即屬犯罪，最高可判處監禁10年。

檢疫及隔離設施沾糞便並非首次，3月16日下午，清潔工人在粉嶺皇后山邨一隔離單位進行清潔時，發現單位內滿布垃圾，天花、牆身及地板留有疑似糞便痕迹，衞生情況惡劣。有關圖片被上載到社交網，惹來網民熱烈討論，有人指「原來入隔離營精神會變成咁」，另有人則稱「清潔嗰個好慘」及「呢啲人應該拉去坐監」。

警方接報後於17日下午，在元朗錦上路一村屋單位，拘捕曾被安排入住上述隔離單位的姓馮(27歲)男子，涉嫌「刑事毀壞」，他已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。據了解，馮男任職侍應，3月12日入住隔離單位，3月15日獲准離開，而涉事單位疑位於皇溢樓39樓。