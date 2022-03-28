涉煽惑傷人及四處播毒　電器維修員首度出庭應訊

一名男子被指在連登討論區發貼文，鼓吹新冠肺炎確診者播毒感染他人，警方在調查過程中，另發現他曾涉嫌煽惑他人傷害司法人員。該男子被控2項煽惑他人使其他人蒙受感染的危險，違反《預防及控制疾病規例》，及一項煽惑他人有意圖傷人罪，案件今（28日）在東區法院再訊。受疫情影響，距離本案初次提訊超過一個月，被告今天才首次出庭應訊。他暫時毋須答辯，案件押後至4月25日再訊，讓警方作進一步調查，期間被告須還押。

32歲被告鍾志超，報稱任職電器維修員。他被控於2022年1月23日及2月7日，在香港透過網站「連登討論區」 ，非法煽惑自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒病，藉該人身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。他另被控於2021年5月29日，在香港非法煽惑他人，非法及惡意傷害香港司法人員，意圖使該或該些司法人員身體受嚴重傷害。

本案於2月14日首次提訊，但因疫情關係，被告一直還押懲教署看管，未能出庭應訊，至今日才首次被帶上法庭。控方申請將案件押後，以待警方繼續調查，當中包括檢驗被告的電話，同時索取進一步法律意見。控方以案情嚴重為由，反對被告保釋，辯方有保釋申請，但被裁判官拒絕，被告亦放棄8天保釋覆核權利。

案件編號：ESCC 329/2022