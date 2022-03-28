政Whats噏：新世界網上平台「愛互送」　政商界續捐防疫物資

第5波疫情持續兩個幾月，基層市民對抗疫物資需求殷切。有見及此，新世界發展喺本月中，成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，將捐助者同非牟利機構配對，希望可以將物資更精準、更高效咁贈予有需要人士。唔少政商界人士都支持捐贈，包括前財經事務及庫務局局長馬時亨、食物及衞生局前局長高永文等都捐贈咗快速抗原檢測包同埋消毒搓手液等畀多間非牟利機構。

「愛互送」平台運作咗差唔多兩星期，繼續獲得各界響應捐增。其中馬時亨捐贈咗5,000個面罩，佢認為面罩可以保護自己，亦都減低感染他人嘅機會，希望香港早日走出疫情，而高永文都呼籲公眾支持「愛互送」平台，互相捐贈，一齊共度時艱。

商界方面，稻苗學會會長黃傑龍就捐咗超過3000個面罩同埋血氧計，鼓勵香港人既唔好輕視疫情，但亦都唔使太驚喎。另外，中大醫學院院長陳家亮、鮮魚行學校前校長梁紀昌、小學校長朱子穎亦參與捐贈。陳家亮話相爭不足，但分享有餘，希望港人可以互相幫助，而朱子穎亦鼓勵港人，口罩雖然遮住樣貌同埋笑容，但係唔可以將希望隔絕嘅。

「愛互送」將34間非牟利機構的物資需求載列於平台，等公眾可以直接捐贈物資，或者向合作夥伴仁濟醫院捐款代購物資畀受惠機構，轉贈至有需要人士，希望首階段可以為34間非牟利機構，籌募共約400萬件物資。有關捐贈詳情，可瀏覽網站shareforgoodhk.com。