今增7685確診　包括4458宗快測呈報

第5波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(29日)新增3,227宗經核酸檢測確診個案，其中5宗為輸入病例，分別由印尼、越南、新加坡及愛爾蘭抵港，其餘全屬本地感染；另錄得4,458宗經呈報平台登記及成功確認，因此，今日共新增7,685宗個案，第5波個案累計1,123,561宗。今日168人染疫亡，其中143人於公院過世，25宗為延後呈報個案，最年長死者已屆100歲，另有70人為院友。

張竹君指，疫情仍有很多個案，相信有很多未呈報或無病徵的個案，港大已留意病毒即時繁殖率，若高於一，疫情或會反彈。

核酸個案中，377宗個案由醫管局確診，2,527宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，餘下323宗則由衞生署公共衞生化驗服務處確診；沒有人懷疑感染Delta變種，另有1,427宗疑染Omicron，餘下的13宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

安老院舍方面，今日沒有新增的院舍出現新冠爆發，累計共有784間受影響，當中730宗有逾10宗個案；殘疾人士院舍則共有285間出現爆發，當中248間有逾10宗個案。