再增168新冠患者病亡　涉143人昨公院離世　當中70人來自院舍

本港新冠肺炎疫情持續，港府今日(28日)公布再多168名患者離世，其中有143人於昨日(28日)離世，涉及87男56女，年齡介乎51至100歲，當中有70人來自院舍，80人未接種新冠疫苗、42人已打1針、19人打2針，另有2人則已打3針；130人為65歲人上長者。第5波疫情截至目前共有7,207名病人去世，當中大部分為長者或未接種疫苗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在死亡數字方面，第5波截至目前死亡率為0.6%，涉及4,291男2,916女，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲；兒科個案維持在8宗，60歲以上長者佔整體96%，56%的死者為院舍院友。她續指，頭42宗醫管局以外的死亡個案涉及27男15女，年齡介乎51至98歲，當中6人為院舍院友；其中有88%死者未打2針，大部分本身有病，根據法醫初步分析，當中有4名死者是帶有新冠病毒死亡(die with)，另有部分是死於(die of)新冠病毒。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，在較年輕的死亡個案，有3人無接種疫苗，有2人打了2針。其中，1名51歲男死者有心瓣情況及癌症；另1名55歲女有腎衰竭，需要長期洗腎；1名男死者56歲，患癌；57歲女士，有中風病史及插胃喉；58歲男士長期病患院友，有濫藥歷史，亦是肝炎帶菌者。而滯後呈報個案方面，由3月16日至26日有25人離世，涉及11男14女，年齡介乎63至99歲。至今有20,840名公院職員染疫，當中17,310人已復工。

另外，現時共有11,043名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。另目前有19名病人情況危殆，108名病人於深切治療部留醫，另有32人情況嚴重。而過去24小時，共有411名確診病人康復出院，約10名病人在入院篩查或院內檢測時確診，有10多名同房病人列為密切接觸者。