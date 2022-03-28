去年12月份港人工資按年升1.8%　惟扣除通脹後實質反跌1.1%

港人工資加幅追不上通脹。政府統計處今日(28日)公布，去年12月份港人的名義平均工資率較上年同期上升1.8%，但扣除通脹後，實質平均工資率較上年同期下跌1.1%。當中，僅運輸業按年跌0.2%，其餘行業的名義工資率則按年輕微上升。惟數據僅反映去年年底的情況，今年年初受第5波疫情影響，勞工市場近期已明顯惡化，並將在短期內繼續面對壓力。

若以名義工資指數，去年12月除運輸業錄得0.2%的按年跌幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年升幅，由0.9%至3.1%不等。惟實質工資指數方面，去年同期除地產租賃及保養管理業錄得0.1%的按年升幅外，其他在統計調查中包括的行業主類均錄得按年跌幅，由0.2%至3.1%不等。

實質平均薪金指數方面，在去年第4季，在統計調查中包括的各個行業主類所錄得的按年變動不一。當中，製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、地產活動業和社會及個人服務業錄得介乎0.2%至2.2%不等的按年跌幅，而污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業、住宿及膳食服務活動業、資訊及通訊業和金融及保險活動業則錄得介乎0.2%至1.0%不等的按年升幅。同時，專業及商業服務業則維持大致不變。

政府表示，受惠於當時就業情況隨經濟復甦而改善，所有選定行業的平均工資率以名義計算的按年升幅在二零二一年十二月略為加快至1.8%。扣除通脹後，實質平均工資率下跌，這是由於整體甲類消費物價指數在當月的按年升幅，受政府在一年前實施的一次性紓困措施所造成的低基數影響而擴大。

包括非固定性花紅及其他非經常性發放款項的就業人士平均薪金，於去年第4季以名義計算的按年升幅亦加快至1.5%。大部分主要行業的就業人士平均薪金按年上升。當中，消費券計劃對與消費相關行業，即住宿及膳食服務活動和零售業務提供支持，令這些行業的就業人士平均薪金升幅加快。另一方面，運輸、倉庫、郵政及速遞服務和社會及個人服務的就業人士平均薪金輕微下跌。

政府補充，最新數字僅反映截至去年年底的情況。由於本地第五波疫情，勞工市場近期已明顯惡化，並將在短期內繼續面對壓力。為應對挑戰，政府已推出多項措施以支持企業和保障就業，為日後本地疫情減退後經濟能快速復甦鋪路。同時，社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意有關發展。