中五男生尾隨少女　校褸掩嘴圖非禮　認罪稱衝動犯案

居於青衣長安邨的中五男生，被指於去年尾及今年初兩度尾隨住在同邨的女生回家，其中一次更在大廈走廊從後用校褸掩著女生的嘴，企圖非禮她。該男生被控一項遊蕩導致他人擔心及一項企圖非禮罪，他今天（28日）在西九龍法院承認該兩項控罪。辯方求情指被告礙於家庭因素，沒有接受全面的性教育，一時衝動之下犯案。裁判官決定先為他索取一系列報告，並押後至4月13日再判刑，期間他須還押。

17歲被告劉添穎，被控於2022年1月6日，在長安邨安海樓某樓層的走廊企圖猥褻侵犯女子Y。他另被控於2021年12月16日，在青衣担杆山路1號長安邨安洋樓某樓層的走廊的共用部分遊蕩，導致女子X合理地擔心本身的安全或利益。

案情指，被告於兩次事件都跟著事主入升降機，並步出同一層，但就在出升降機後故事與事主走反方向，減低她們的疑心，等事主不為意時，再突然出現在她們家門前。在12月發生的事件中，被告跟到X家門口，沒有進一步行動便逃去；在1月發生的事件中，被告在Y家們前用自己的校褸蓋著Y的嘴巴，Y用手肘撞向被告，被告便從後樓梯逃去。警誡下，被告曾表示自己想觸摸Y的胸口及頭髮，所以用校褸蓋著她的嘴巴，又承認自己跟著兩人入升降機是想非禮她們。

辯方求情指，被告來自單親家庭，與祖母同住，礙於家庭問題，被告對性感到好奇，但得不到沒有父母指引，才會干犯本案。裁判官決定先為被告索取勞教中心、更生中心、教導所、背景及心理報告才可判刑，故將案押後至4月13日再處理。

案件編號：WKCC 135/2022