大型環評項目耗時長　環境局擬設中央數據庫　不減公眾參與

訂立多年的《環境影響評估條例》被批程序需時過長，其中大型項目耗時約3至4年，環境局擬建立中央數據庫。當局保證數據庫由合資格人士建立以保數據質素，期望今年內完成建立，並於下年啟用。環境局又指將改善環評程序，避免與其他法例重疊以減省時間，並指將統一噪音、水質、廢物和危險評估的方法及標準，以改善環評研究的質素及透明度，減低環評遭司法覆核的風險。環保署強調不會改變任何公眾參與的環節。

環境局局長黃錦星於立法會環境事務委員會上表示，環評條例實施已實施20多年，收到意見指目前程序需時太長，其中複雜或有爭議性項目耗時約3至4年，建議縮短一般項目的環評程序縮短至約18個月，大型或較複雜的項目則縮短至2年，並期望環評程序與工程項目的詳細設計工作並軌進行，同時為工程項目的具體設計提供資料和數據，減低影響工程進度。

黃錦星指，將建立整合的地理資訊系統的中央環境數據庫，網羅生態和其他環境資料，以利便工程項目倡議人與顧問為項目作規劃並進行環評研究，增強效率和減省時間。該局稱會要求環評報告中某些工作和內容須由合資格的人員進行和認證，以確保數據質量。

當局指生態影響評估一般是花費最多時間的工序，一般需要進行半年至1年的生態基線調查。環境局指已對進行生態基線調查已有較好的掌握，相信可以透過總結過往的環評研究工作的經驗，統一生態基線調查要求的標準，為協助早日完成生態影響評估，漁護署可在項目倡議人申請環評研究概要前提供意見，項目倡議人及顧問可在規劃項目的早期，甚至在環保署發出環評研究概要之前，按項目性質和地點進行生態基線調查。

當局同時建議統一噪音、水質、廢物和危險評估的方法及標準，例如噪音影響評估中，當局將制訂標準規定和緩解措施，顧問可參考該等要求而毋須進行詳細建築噪音評估，亦為有效噪音緩解措施，例如設置隔音屏障和減音窗等措施訂立統一標準，並把資料通過中央環境數據庫公開，節省顧問公司進行相關研究的程序與時間。相關檢討估計於今年內完成，期間會再諮詢公眾。

會上議員普遍支持計劃，但有議員問到環境局會否縮短環境諮詢委員會及公眾參與甚至建議的時長。黃錦星回應指，環諮會、環保團體等人閱讀環評報告時較深入，會給予他們足夠的時間。環境保護署副署長徐浩光表示，計劃主要針對程序上的時間運用，不需要改變任何公眾參與的環節，而環諮會成員亦認為不需要增加諮詢的時長。

多名議員亦關注中央環境數據庫推出的時間表，徐浩光指現時環保署已積極製作數據庫，但建立電腦模型需時，「每次放資料運算需時1至2星期」，希望今年內完成並於明年啟用。

環團香港地球之友回應指，支持中央環境數據庫的建議，但認為環境資料及生態數據會隨時間及外在環境而變化，中央環境數據庫應作為基線調查的輔助參考，絕不能完全取代專業評估，並希望把數據分為機密及公眾參考類別，例如土沉香等生態數據敏感資料，只會提供於工程項目的倡議人或顧問公司作參考。