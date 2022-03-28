陸路口岸昨未現確診個案　深圳逾4.3萬噸物資抵港

第5波新冠肺炎疫情未止，為減低疫情外溢的風險，本港各陸路口岸陸續安排專人為跨境貨車司機進行快速核酸檢測。運輸及房屋局今日(28日)表示，昨日(27日)共進行了1,288次快速核酸檢測，沒有發現初步確診個案。另深圳有4.35萬噸跨境物資經水路運輸抵港。

運房局指，當局牽頭的內地供港物資供應工作小組一直與廣東省和深圳市政府合作，透過不同途徑保障內地供港物資供應穩定。除陸路運輸外，現時水路及鐵路運輸亦已投入服務。根據內地當局的資料，深圳市昨日運輸跨境物資約5,270個標箱，約43,500噸貨物，其中生鮮食品類約20個標箱(約180噸)，非生鮮類約5,250個標箱(約43,320噸)。

深圳市3個港口自上月18日開航至昨日為止，總共運輸跨境物資約71,510個標箱，約523,570噸貨物，其中生鮮食品類約990個標箱(8,930噸)，非生鮮類約70,520個標箱(514,640噸)。

為進一步穩定陸路運輸的供港物資供應，運房局已在元朗新田錦壆路用地測試了貨物接駁的安排，過程順利。目前深港已設有3條水路運輸路線，分別從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭；以及從招商局港口(華南)營運中心(深圳媽灣港、蛇口港及赤灣港碼頭)到香港內河碼頭等設施。連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。