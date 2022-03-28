粉嶺第48區將建6座公屋　政府收何家園村土地　居民狠斥零諮詢

為增加房屋供應，粉嶺第48區工業區部分用地將轉作住宅發展，計劃至今日(28日)再有新進展。根據立法會文件，運輸及房屋局指，項目將興建6座公營房屋，提供4,000個單位，預計項目獲批撥款後，5年內完成工程，並於2029年起分階段落成，造價為11.45億港元。惟位於項目用地範圍的何家園村，有村內土生土長逾50年的居民狠批政府零諮詢，漠視民意。

運房局表示，粉嶺第48區工地面積約3公頃，樓宇高度限制為主水平基準上140米，初步預計興建6座公營房屋，並設附屬泊車位、幼稚園及零售設施等，至於社會福利設施則正構思提供展能中心及弱智人士宿舍。

工程計劃的範圍包括，進行工地平整及建造相關的護土牆和斜坡；建造1條行車道、停車灣及行人路，以連接擬議重新定線後的大窩西支路；以及進行相關附屬工程，包括排水、排污及供水等工程。

該局續說，將收回約1.8公頃私人土地，並清理約2.4公頃政府土地。上述土地，共涉及約104個住戶及約25個業務經營者，並需清拆約511個臨時構築物和1座墳墓。運房局將根據相關條例發放法定補償，及按現行一般特惠補償及安置安排，發放特惠津貼及作出安置安排。

位於大窩西支路的何家園村正是納入公營房屋用地範圍之一。受影響村民梁太指，去年政府派員登記其住址及身份後，才得悉家園將被政府收回土地。她批評政府事前零諮詢，又指「即使賠幾多錢都唔要，只想要個屋企」，惟擔心目前立法會議員可謂「清一色」，相信會通過有關議案，並要求政府重新再作諮詢。

她補充，村民大多在村內土生土長，其丈夫亦住在村內50多年，鄰里之間相處充滿感情，狠批政府此舉漠視民意。