加路連山道擬建新區院　議員憂疫情拖慢　梁悅賢稱會抓緊時間

政府早前決定於銅鑼灣加路連山道擬建新區域法院大樓，料斥資58億港元，並設有70個法庭。立法會司法及法律事務委員會今日(28日)討論相關進展，有議員關注疫情發展對大樓的影響，以及希望司法機構政務處定期匯報興建進度。司法機構政務長梁悅賢表示，日後會考慮向立法會提交興建進度，並指會與建築署抓緊時間，令建造工程和時間緊貼，亦可更快捷及抓緊成本效益。

議員林新強希望司法機構政務處日後定期匯報興建進度，令議員可以作出監督。議員周浩鼎稱未知疫情發展情況，希望當局計算疫情會否令工程延遲，以及拖延的時間，以及家事法庭等設施的比例是如何考慮。

議員廖長江詢問擬建的大樓設施是否已用盡地積比，他亦指新大樓有18個家事法庭，但只有3個家事法庭有獨立等候室和通道，而通常出席家事法庭的夫婦都處於對立面，甚至曾出現襲擊事件，當局有否其他方法減低衝突機會？另外，廖亦指竣工後需花1年測試保安設施及其他事項，詢問為何需花上1年時間呢？

梁悅賢預料工程於4年後落成，會與建築署抓緊時間興建，日後會考慮向立法會提交興建進度。至於有關以電子模式傳閱法庭文件，現時亦已分階段進行，不需等到新區院大樓興建好再落實。梁指大樓已用盡地積比，並已包括所有需要的設施，至於當家事法庭多過3個時個案，市民亦可用其他諮詢室。而啟用時間需用1年，梁悅賢則指根據過往經驗亦需相若時間，包括西九龍法院大樓，當局會盡量壓縮時間。

由於政府早前公布將把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。因應以上工程，故政府決定興建新區院大樓，並指若獲得財務委員會通過撥款，預計工程在今年年中展開，2027年啟用。

至於新區院大樓涉及3.01萬平方米淨作業樓面面積，設有共70個法庭，較現時53個法庭增加17個。而現時位於灣仔政府大樓的區域法院和家事法庭，以及位於油麻地的土地審裁處重置該處。為處理涉及眾多被告人、律師代表、傳媒及旁聽公眾的法庭聆訊，當中將設有2個面積分別為300平方米的大型刑事法庭。