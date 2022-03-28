港鐵續凍價兼回贈　市民憂疫後算帳　促延遲加幅「當粉筆字抹去」

疫下本港經濟重創，一如大眾揣測，港鐵公司今日(28日)正式公布連續第3年票價維持不變，而且將再次延續去年中推出的3.8%特別車費回贈優惠至明年元旦。東網記者今午到九龍灣站訪問市民對於港鐵凍價及回贈優惠安排的意見，發現許多市民都表示支持。不過，亦有人指疫情下其實更希望港鐵有5%以上的減幅。此外，有市民留意到現時港鐵累積加幅已達3.35%，擔心本港經濟好轉時會追加票價，建議港鐵向市民承諾將有關加幅「當粉筆字抹去」，讓大眾安心。

上班族郭小姐表示支持港鐵凍價決定，亦相信3.8%特別車費回贈優惠可減輕部分打工仔壓力，自己平日上班「只需要坐2個站」，故車費不算太多，惟其朋友經常要「搭過海」大呻車費貴。她笑言凍價決定是好，但作為小市民總希望減價多於凍價。對於港鐵累積加幅已達3.35%，她又指作為公營機構的港鐵，可考慮向市民承諾將有關加幅「當粉筆字抹去」，在疫下安撫大眾心情。

市民楊先生則指，疫情下不少人打爛飯碗，認為港鐵如真是要做到「與民抗疫」，至少要有5至10%減幅。他指自己家住杏花邨，每次過海來回車費約28港元，作為第一年由學生變成上班族的自己，其實頗為吃力。他又指香港市民過去3年均經歷相當艱辛的狀況，希望港鐵不要待經濟好轉時，便立即追加過去累積加幅，相信一旦追加，無疑令基層市民百上加斤，難以消化。其女友王小姐則建議除了票價，港鐵亦應該要關注其服務質素，減少其故障次數。

從事醫護行業的胡女士對港鐵凍價安排僅勉強接受，她指雖然自己工作如常，但身邊亦有朋友於疫情下失業，故希望港鐵減價，並至少有5%以上減幅。她指對於沒有收入的市民，動輒數十元的車費根本是天文數字，亦會阻礙他們外出尋找新工作的動力。