政Whats噏：檢疫當病假草案委員會超額　16個議員爭4個位

政府向立法會提交文件，要求修訂《2022年僱傭(修訂)條例草案》，相關草案委員會都相應召開。不過，因為《內務守則》修訂，草案委員會人數減少，淨係使用指定配額加入委員會就有11個議員，但草案委員會上限只得15人，換言之，餘下嘅16個議員要一齊爭4個位啊！

根據立法會文件，截至示明加入委員會限期，總共有27個議員已表示加入法案委員會，較法案委員會委員人數上限多出12人。根據《內務守則》，使用指定配額示明加入法案委員會嘅11個議員會先獲分配委員會席位，當中包括議員李鎮強、林哲玄、陳沛良、陳祖恒等。其餘議員就會納入超額名單，將以抽籤決定法案委員會嘅席位分配。議員葉劉淑儀所屬嘅政黨亦有議員容海恩同埋議員黎棟國都希望加入委員會，但3人仍然選擇以個別議員身份加入。

另外，喺勞工界別方面，議員林振昇就用咗議員麥美娟嘅名單配額加入委員會，但因為可分配嘅席位得一個，所以該名單上嘅其他議員好似郭偉強、吳秋北同埋黃國等，就惟有用個別身份加入喇。

政府早前表示，為咗更好地保障僱員嘅僱傭權益及鼓勵僱員接種疫苗，建議就《僱傭條例》（第57章）作出3項主要修訂。當中包括訂明，僱員因遵守第599章規定，例如檢疫或隔離令，缺勤期間可視為《僱傭條例》下嘅病假日，而符合條例所訂明相關資格嘅僱員可享有疾病津貼。若僱主因而解僱他們或更改僱傭合約條款，都唔係正當理由，受影響僱員可提出補償申索。另外，修例亦訂明，僱員經僱主要求後，喺未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗，如因而被解僱，並非不合理解僱。