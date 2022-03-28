9.5萬人更新儲值帳戶領消費券　未登記者仍可申請惟須延遲收款

政府將在4月起，向市民派發新一期的首筆5,000港元消費券。政府今日(28日)表示，儲值支付工具帳戶已失效的市民，倘若未能趕及在3月25日更新帳戶資料，相關人士仍可辦理手續，但因處理需時收取消費券的日期將會有所延遲。截至3月25日，共有約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。

有需要的人士可從消費券計劃網站下載申請表格，或透過熱線以郵寄、電郵或傳真方式索取，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至消費券計劃秘書處。

使用八達通的市民，可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線辦理更改手續。

使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK收取消費券的市民，將於4月經同一帳戶收到一張有效期至10月31日的5,000港元消費券；而使用八達通收取消費券的市民將會分兩期收取，首期4,000港元會與其他三款電子錢包於4月同日發放。第二期的1,000港元會在「合資格消費」累積總額達4,000港元後的下一個月16日發放。相關的「合資格消費」累積總額須最遲在10月31日達到。