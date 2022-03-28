賈炳達道公園用地擬重塑　一地多用建新綜合政府大樓

新綜合大樓採用「拾級而下」的設計概念。(模擬圖片)

市區重建局就「龍城區市區更新研究」有最新研究。根據局方向區議會提交的文件顯示，市建局最新建議規劃重整賈炳達道公園，並將公園部分用地以「一地多用」的模式興建新綜合政府大樓，預計可提供的社區設施面積將是現時的3倍，並重置九龍城市政大廈、九龍城獅子會健康院及李基紀念醫局。

市建局表示，新規劃有助提升及增加現有社區設施。擬建的新綜合政府大樓，位置鄰近現有社區設施，方便區內居民；易地重置能讓現有街市及其他社區設施無縫過渡，同時將相關的社區設施規格提升至現代化水平。新大樓亦可利用地下空間，為街市攤檔租戶提供上落貨及貨物存放等後勤設施，解決現時因在地面上落貨引致的交通問題。

此外，新大樓重置後，預計可提供的社區設施面積將是現時的3倍，並有條件容納更多新的社區設施，例如社區會堂、社會福利服務設施及公共休憩等。該大樓初步設計不會高於毗鄰九龍城廣場私人重建項目，擬議高度大約由80mPD至100mPD，並採用「拾級而下」的設計概念，將不同樓層的綠化空間(如觀景平台、公共休憩空間等)，以階梯式設計融入賈炳達道公園，提升視覺效果及增加空間感。

至於重整後的賈炳達道公園，將可提升設施及空間布局。該局說，將可增加公園與周邊區域的連接性和暢達性，提供擬建的綠化走廊，加強與美東邨的連繫及改善龍城區通往寨城公園的暢達性等，以彰顯其作為九龍城區歷史文化遺產的重要性。