政Whats噏：眾籌氾濫威脅國安　陳曼琪去信財經委會促跟進

喺2019年反修例風波期間，唔少組織發起眾籌。喺眾籌氾濫下，加上又易繞過反洗黑錢條例嘅監控，令社會憂慮有不法分子會利用眾籌得來嘅金錢，威脅國家安全。當中身兼律師嘅選委會界別議員陳曼琪好關注呢個議題，早前去信財經事務委員會，指要求將有關監管網上眾籌事宜納入該委員會來年嘅討論議題，防止眾籌所得資金被不法之徒進行危害國家安全違法行為。

陳曼琪話本來喺想將呢個議題放喺保安事務委員會度問，因為相關事宜有涉及《基本法》第23條，包括防止外國政治團體喺香港進行政治活動。但之後被告知要返財經事務委員度傾，佢就認為事件有「唔理想嘅地方」，邊個政策局去跟進要優化，始終保安局等喺負責國家安全嘅部門。

之不過，佢都話明白由財經事務及庫務局跟進商業上嘅洗黑錢喺合理，但一旦超出商業範圍，就應該要由保安局等跟進。被問到依家有無減少網上眾籌行為而威脅國家安全嘅行為，佢就話自從有《港區國安法》後有所減少，但唔可以話完全消失，因為有啲人會模糊自己個組織同身份，從而作出威脅國家安全嘅行為。至於有冇人會喺外國建立網上眾籌，從而叫港人畀錢，令佢哋跌入陷阱，佢就話唔評論個別個案，亦都唔可以一慨而論。

此外，佢亦喺信中亦提及涉及透過網上平台向公眾籌集捐款漸趨盛行，有唔少人聲稱將籌集所得款項用作協助有需要人士或單位同慈善用途，但佢就高度關注網上眾籌行為可能被反中亂港違法份子不當利用同提供途徑籌集資金，威脅國家安全。

其實佢一向都好關注呢個議題，佢亦都曾經喺今年1月25日嘅保安事務委員會上，希望議程可以講及網上捐款或者籌款嘅情況喺點樣，同埋法例嘅現有情況。

其實坊間都有聲音指有眾籌嘅目的唔單純，好似喺反對修訂《逃犯條例》期間成立的「612人道支援基金」，不停眾籌以支援反修例被捕示威者，包括提供醫療、心理、法律等援助，而基金最後都宣布停止運作，總收入累計逾2億港元。