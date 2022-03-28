政Whats噏：奧斯卡護妻事件　王卓雅嘆：有頭髮邊個想做瘌痢

每個人都渴望有一頭秀髮，而向來以一頭長髮示人嘅西貢前區議員王卓雅，早前難抵DQ壓力，搞到髮絲不斷脫落，最後被政府褫奪議席。仲話遣散員工同結束議辦，令佢背負財政壓力。之不過，已身在英國嘅佢今日(28日)喺社交平台上載佢嘅新造型，仲話「問心講有頭髮邊個想做瘌痢」，唔通情況有所改變？

原來王卓雅今日貼文係有感而發，話自己部分頭髮長返，而當睇到奧斯卡發生嘅事件之後，佢就話光頭髮型並唔喺人想選擇嘅，更話患上班禿會影響情緒。佢亦好感嘆咁話開玩笑亦唔好太過火，因為唔可以無法想像患者自身或其家人嘅感受。

佢話自己去年11月曾公開自己患上了班禿，又話當時開始脫髮時，屋企人都好擔心，但過程中識咗好多同樣患病嘅朋友。佢強調患上班禿唔會致命，但情緒會(致命)，身邊甚至有唔少患上班禿嘅女生都曾經因為脫髮而患上抑鬱，甚至曾經自殺。

之不過，王話自己有時候都會因為冇頭髮而感到失落，亦會掛念擁有長長頭髮嘅自己，但治療班禿是個很漫長的經歷，並非數月就可以令頭髮長回來，而是以年計。而就算生返頭髮，亦有可能因為各種原因而令免疫系統再次攻擊毛髮導致脫髮。