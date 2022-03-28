暫託中心明起收更多輕症院友　荃灣西約體育館設150張病床

新冠肺炎疫情下不斷有安老院舍出現傳播，更有部分已出院長者被迫返回仍在爆疫的院舍，恐會引起再度感染風險。社會福利署今日(28日)宣布，各區的暫託中心明日(29日)起會實施新安排，接收更多確診但症狀輕微的安老院院友，讓公立醫院及社區治療設施能夠重點服務臨床上較有需要的患者。另外，荃灣西約體育館暫託中心今日啟用，並設有150張病床。

由明日起，安老院如發現院友確診，可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心跟進。有關部門在作出評估後，會安排將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同的暫託中心。同時，暫託中心會繼續透過醫院管理局轉介，接收局方評估後確認為正在康復並適合入住的長者。

有關安排適用於所有由社署營運的暫託中心，包括今日啟用的荃灣西約體育館暫託中心；啟德暫託中心；設於彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和天水圍體育館的暫託中心，以及位於亞洲國際博覽館第2、3、5、6及7號館的暫託中心(前稱臨時檢疫中心或社區隔離設施)。

至於今日啟用的荃灣西約體育館暫託中心設有150張病床，為病人提供基本膳食及護理支援，不另收費。仁濟醫院社會服務部已組成照顧專隊，為中心內的病人提供暫時照顧服務，而香港港安醫院-荃灣的團隊亦會為中心提供醫療支援。