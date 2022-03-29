「TestFlight」App成惡意程式跳板　保安專家籲蘋果用戶勿安裝

手機存放大量個人資料，需小心提防外洩，香港電腦保安事故協調中心指，有黑客將惡意程式暗藏於Beta版Apps內，即測試版應用程式，再利用蘋果公司的應用程式「TestFlight」，吸引用戶安裝有問題的手機應用程式，從而偷取用戶裝置上的敏感資料，甚至金錢。中心呼籲iOS用戶如無必要便不要安裝TestFlight。

TestFlight為蘋果公司提供予應用程式開發者的工具，在有關的App正式發布到App Store上架前，把測試的Beta版本App先行發給用戶測試，再透過蘋果公司收集用戶當機的紀錄、使用狀況資訊和反饋以作進一步改進，但經這種途徑下載安裝Beta版App不需要通過App Store審核，用戶容易下載不明來歷的應用程式，風險成疑。

有網絡保安公司發現，有黑客利用TestFlight的特性，將惡意程式暗藏於Beta版App內，再用TestFlight吸引用戶安裝，從而偷取用戶裝置上的敏感資料，甚至金錢，以及作進一步攻擊。另外，黑客亦利用WebClips的一種將網頁鏈接生成App圖標的快捷方式，再添加至iOS主畫面功能，將惡意連結偽裝成普通App再進行攻擊。

香港電腦保安事故協調中心提醒iOS用戶，如無必要不要安裝TestFlight或隨便下載來歷不明的App，並切勿於App Store以外途徑下載，另不要隨意打開任何連結，以及要小心核實網站和App的真偽。