購口服藥拒公布數量金額　學者轟當局資訊欠透明失民心

為減低新冠輕症患者的住院及死亡風險，港府早前已購入足夠新冠口服藥，惟購口服藥涉及大量公帑，當局一直無公布採購數量及金額，稱基於保密協議而不能透露，僅不斷強調數量「相當足夠」，又指本港不缺乏抗疫資金，若有需要可再訂購藥物。有學者轟當局資訊欠缺透明度，容易令市民誤會口服藥不足而人心惶惶、民心不穩；又認為當局以條款為由不公布花了多少公帑，是不負責任的行為。

口服藥抵港至今，已接近半個月，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨指出，供社區輕症疫患求診並可處方口服藥的指定診所，其預約關愛專線會優先讓高風險群組使用，指定診所亦會盡量讓病人處方口服藥，減少病情轉差的情況。她透露，現在已向19,300名病人處方兩款口服藥，暫時沒有人有嚴重副作用。

港府早年採購新冠疫苗時，均有公布訂購疫苗所花的金額，以及疫苗數量。但被問到新冠口服藥採購數量及金額時，當局每次都以受口服藥購入條款所限為由，不便透露有關數字，只強調數量及療程足夠，又表示本港有抗疫資金，會因應需要增購藥物。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，當局資訊欠缺透明度，即使當局有足夠藥物，不公布有關藥物存量亦會令市民誤以為口服藥不夠應付疫情而擔憂，「自製」民心不穩局面。他指，公帑是納稅人血汗錢，港府應站在市民角度，清楚交代花費的去向，受社會監察。他又認為保密條款只是藉口，相信當局即使拒絕亦不致未能購入口服藥。