東方日報A1：買新藥鋪塵　當局累死人

無能港府抗疫慢九怕，恐令染疫市民「有藥冇得食」！當局早前引入兩款外國新冠口服藥，患者發病後5天內服用，可有效降低住院及死亡風險，藥物現時在公立醫院、指定診所派發，醫管局外展隊亦會向合適的院舍院友處方。但港大感染及傳染病中心總監何栢良透露，當局處方口服藥的比率只達60%，認為未到理想水平，擔心有長者未能在黃金期服用，建議允許私家醫生處方。當局僅稱私家診所處方藥物涉及法律問題，「仍有細節需處理」。有醫生批評當局防疫失方寸，有藥卻不善用，寧願「鋪塵」，令有需要病人無藥食，尤其是獨居及行動不便的長者。

港府引入默沙東及輝瑞兩家藥廠的新冠口服藥，首批藥物分別於上月底及本月14日抵港，當中前者已全數抵港，輝瑞的其餘批次則會在未來數月陸續到港。但染疫市民不能直接在市面上購買以上兩款口服藥，而需先到公立醫院或指定診所求診，再由醫生處方。另外，若院舍發現個案，聯絡當局的外展隊後，會有醫護上門支援，合適的院友會獲處方新冠口服藥；當局亦表明會分派口服藥予私家醫院。

至於處方口服藥的指引，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會已於上周把兩款藥物的適用範圍擴大，處方年齡門檻由70歲降至60歲；並由只分發予未打齊針的長者，變成不論有否打針的60歲或以上長者亦可獲發藥物；有嚴重免疫力問題的患者，則不論年齡及接種情況都可獲處方。

當局強調，新冠口服藥適合輕症患者於發病後的5天內，「愈快服用愈好」，可大大降低變成重症及入院的機會。世衞亦曾建議老年人或未打針者，染疫後盡快服用，並持續服用5天，每天服用兩次。不過，即使本港有口服藥，中招市民未必能及時獲處方，以指定診所為例，不少中招的市民動輒要待數天才成功預約求診，獲處方藥物的時間因而無奈延遲。何栢良指，按數據推算，目前醫管局處方新冠口服藥比率僅達60%，未到理想水平，他擔心有長者未能在黃金期服用，建議允許私家醫生處方口服藥。

但醫管局總行政經理李立業於上周四表示，醫管局現時有向私家醫院提供一定數量的新冠口服藥，部分私家醫院已可跟隨當局的臨床指引處方該藥；但私家醫生方面則會個別考慮，因為當中的採購及運送口服藥涉及一定程序。該局另強調，會在藥物存量方面配合，惟私家診所處方藥物涉及法律問題，故仍有細節待處理，例如患者的取藥地點，以及醫生處方藥物的方式。

老人科專科醫生佘達明批評，當局未能善用資源，有藥卻一直在浪費，令有需要病人未能及時食藥。他續指，私家診所本身集中很多體弱多病的患者，而且跟醫生較熟落，若私家醫生有新冠口服藥，知道病人中招後，可盡快向病人提供，病人亦容易拿取藥物，避免錯過最佳用藥時機。他以政府派米作比喻，排隊最頭的位置必定是大力、年輕的市民；而排在人龍最後、沒有能力排隊的，便是獨居及行動不便的長者。

家庭醫生林永和亦指，開藥的時間是關鍵，認為兩款藥物副作用相對溫和，「較易開」，加上有經驗的私家醫生熟悉病人的病歷，亦容易掌握派藥的標準及作風險評估，他建議當局考慮分配疫苗予私家診所的做法，讓有需要的患者盡早獲處方。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：