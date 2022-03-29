5項本地發明獲頒國際最高殊榮　5G裝置助生產設備間「溝通」

再有多個本港發明獲國際獎項，香港生產力促進局表示共有5個發明奪得國際發明界享負盛名的「日內瓦國際發明展2022」最高殊榮「評審團特別嘉許金獎」，當中包括生產力局的5G物聯網設備「SMART PATCH」，協助生產設備之間的「溝通」，減少系統故障引致停產的機會。

「SMART PATCH」為兼容5G通訊的通用工業物聯網設備，收集來自生產產品設備的實時數據並將其可視化，更可根據生產設備的能力及實時狀態自主安排及執行生產訂單工作。該研發欲以最小的投入為設備增添智能元素，以實現機器互聯的能力，從而降低因系統故障而導致停產的風險。

技術已應用於多個行業之生產線，並即將應用兩家本地食品生產商建設的智能生產線，用以協助本地食品製造業智能生產，大幅提升產能及國際競爭力，擦亮「香港製造」品牌。

其中，生產低溫慢煮及燒燴食品的廚房壹號及生產鮮蛋液的聯泰行均應用了「SMART PATCH」技術的智能生產線能以實時數據監控生產流程，確保產品安全及可追溯性，同時減少人為錯誤，有效提高產能及穩定性。兩個項目均成功申請香港特區政府創新科技署「再工業化資助計劃」的資助，將於今年內投入生產。