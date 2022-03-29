楊碧筠指火化服務未盡用　賴部分死者家屬選指定日子及時段

本港第5波新冠疫情死亡個案累計達7,207人，殯葬行業面臨極大壓力。食物環境衞生署署長楊碧筠今早(29日)在電台節目表示，目前提供的火化時段約270至290節不等，實際可處理的數量多於預約名額，認為能應付需求，但承認服務時間已達操作上限。她指出，由於部分家屬希望選取指定日子和時段火化，導致服務未能悉數盡用，呼籲家屬及早善用現有餘額。她又指已與殯儀業界召開研討會，討論如何處理新冠死者和理順流程，並解答業界的醫學查詢。

楊表示，署方以協助家屬辦好身後事為前提，已延長辦事處開放時段，目標在一天內讓家屬處理所有手續。她解釋，食環署本身有10隊屍體處理隊，2月底開始大幅增加人手，增加至25隊，並配合外判承辦商工作，現時遺體運送服務大致正常。火葬場使用方面，原先平日大約為130個節數，由二月起已將火化時段增加至每日約290個節數，而和合石火葬場在4月會多2個火化爐投入服務。

她又指，以往4月5日清明節不會開放火葬服務，但在今波疫情下，下周二清明節當日會繼續提供火葬服務，呼籲已預約當日火葬服務的家屬及掃墓市民，留意運輸署的交通安排。

另外，她提到殯儀業界及殮葬商方面，初期對處理新冠患者遺體有疑慮，署方舉辦研討會向業界解說，表明處理新冠遺體與感染沙士或禽流感的遺體做法相同，對釋除疑慮有一定程度幫助。至於目前未必每間殯儀館都會安排為新冠患者死者舉行儀式，楊認為仍需作相關準備，例如添置保護裝備等。

對於棺木運送來港曾出現問題，她表示本月14日至上周六(26日)共協調運了約3,570個棺木來港，相信現時棺木供應穩定。