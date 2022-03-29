綠在區區停積分計劃　營運商指回收量挫3至4成

政府近年力推多項環保政策，其中主力推行社區回收網絡「綠在區區」，並設立「回收便利點」，其前身為社區回收中心，並由原來的營運商營辦，但在疫情期間計劃暫停可以換取禮品的積分計劃，有報道指因此減少了回收誘因，營辦商近期回收量急挫3至4成，並擔心回收量不達標會被扣減營運費。

據報，有機構負責人表示，疫情嚴峻時市民外出意欲大減，部分回收店的人流由每天逾千人次，減至只剩百幾人次，加上積分計劃本月4日開始暫停，導致回收量急挫3至4成，當中塑膠廢物的回收量更少了一半。

該機構憂慮今年首3個月的回收量，無法達到營運合約訂定的水準，會被扣減營運費。此外，亦有下游回收商表示第5波疫情高峰時，紙包飲品盒的回收量減少一半。環保署回覆傳媒時則稱，但上月「回收環保站」及「回收便利點」均有前線員工染疫，而要暫停開放，對回收量將有一定影響。

該署又指，如果營辦團體的回收量，在個別月份未能達到營運合約訂定的水準，可在未來的數月內趕上整體目標，署方會同時考慮積分計劃暫停等因素。