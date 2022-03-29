內地援港抗疫中醫專家組抵港　港府冀借鏡經驗減重症死亡個案

本港第5波疫情持續，特首林鄭月娥上周四(24日)公布運用中醫藥，為香港抗疫開闢一條新路，並已向中央提出希望再派中醫專家組支援本港抗疫，相關中醫專家今早(29日)抵港，林鄭率領官員迎接。

由國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長仝小林率領的7人專家團，早上經深圳灣抵港，林鄭表示，7名專家能協助香港在現階段用好中醫藥治療，借鏡內地抗疫經驗，相信中醫藥在治療新冠病毒上有成效，能減重症、減死亡，亦能為染疫康復者，提供治愈後的療養。

她續指，7名專家會聯同早前已經到港的20位中醫師，在亞博社區治療設施提供服務，直接參與治療，會否擴至其他醫管局設施由醫管局考慮。政府亦會安排他們到訪安老院舍，為防感染工作及應用中醫藥治療提供意見。林鄭表示，希望專家為香港未來中醫藥發展提供方向性及政策性的意見，會安排內地及本地中醫師會談，討論香港未來中醫藥的發展。

仝小林表示，這次聯港抗疫會商討如何發展更好的運用中醫藥，稍後會到方艙醫院、安老院舍了解情況，亦會舉辦座談會，具體安排由港府負責。他指，同行團隊成員包括廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院副院長張忠德；中國中醫科學院西苑醫院呼吸科主任苗青等人。

他指出，現時本港疫情是高位水平，因應疫情臨時到來，已很快將河套地區利用施工資源，把土地用作建設臨時醫院，現已差不多完成，但暫時未清楚有多少床位。