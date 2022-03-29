調查指近38%社福機構員工未打針　工會倡以定期檢測代替

所有受資助或津助福利服務單位員工須在下月1日前打一針疫苗方能提供服務。

社會福利署2月中發信予全港非政府機構，要求所有受資助或津助福利服務單位分兩階段實施「疫苗通行證」安排，相關員工必須在4月1日前接種第一針疫苗方能提供服務。工會訪問280名社福機構受聘員工後，發現37.9%受訪者表示未接種疫苗，建議社署可讓員工選擇以定期快測或核酸檢測取代接種。

香港社會工作者總工會在3月4日至14日期間進行有關「疫苗通行證」問卷調查，訪問280名社福機構受聘員工，當中包括不少年資在4年以上。結果顯示，37.9%表示未接種疫苗，同時有52.5%受訪者指其機構要求未符合接種規定員工須自願離職，45.4%無相關要求，即可能獲內部調職安排至非資助崗位工作，有77.9%人不知道自行離職將不獲代通知金等勞工權利。

社總表示，若有一批前線因疫苗安排而要離職，或難以補充流失的人手，會向勞工及福利局反映過往定期檢測做法有效，加上政府已承認快速測試結果，建議社署可讓員工選擇以定期快測或核酸檢測取代接種，亦希望機構盡量將未打針員工調往非資助崗位，保住其飯碗。

社署表示，隨政府宣布落實擴展「疫苗通行證」計劃，所有安老院及殘疾人士院舍員工須在2月24日前必須接種疫苗，才可繼續在院舍工作，政府認為基於相同原因，有必要在所有受資助或津助的福利服務單位推行「疫苗通行證」。

該署續稱，在現行制度下，提供政府資助或津助服務的非政府機構的人力資源政策及管理事宜，由相關機構自行處理。