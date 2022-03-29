抗疫車隊日載人數銳減　業界建議擴大服務範圍

政府自2月21日起設立專屬車隊，協助接送確診患者前往社區隔離設施，香港的士小巴商總會理事長周國強今日(29日)在電台節目表示，由於接客量下降，港府正計劃把抗疫車隊車輛數量減少。他指負責接送確診患者到指定診所及隔離中心的專屬巴士及抗疫的士，近日接載客人數量銳減，由高峰期每日載5,000人至現時約3,000人，而消防處轉介個案數量亦不多。他又透露，政府正計劃把車輛數量減至200架，並對此感可惜，指目前疫情下許多司機生意均不理想，期望政府研究擴大抗疫的士服務範圍，包括接送長者打針，或接送康復者出入醫院。

根據資料，政府設立協助接送確診患者前往社區隔離設施的專屬車隊，中小型巴士已增至1,000架，但消防處早前卻公布數字指在本月18日至22日，5日僅共轉介4,482名確診者予抗疫小巴，即整個車隊每日平均接送約896人，以每架最低4,500港元資助額計算，平均約5,022港元接送一名患者。運輸署其後便回覆指，由本月底起，專屬巴士車隊數量將會調整至800架，而提供相關服務的專屬的士車隊則會調整至200架。