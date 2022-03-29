港府4.19恢復面授課　調查指逾7成教師不支持

政府早前公布學校復課安排，其中幼稚園、小學及國際學校最快在4月19日復課；而中學須等待文憑試核心科目考完後才恢復面授課。有組織在3月底進行問卷調查，了解逾1,300教師對復課安排的意見，顯示逾7成教師不支持4月19日恢復面授課堂，8成半教師認為需要視乎香港確診個案宗數，以決定是否恢復全日面授。

受訪者中，幼稚園的同工佔最多，其次為小學及中學同工。教聯會副主席林翠玲表示，調查發現約71%教師不支持或非常不支持於4月19日恢復面授課，只有約21%表示支持。而約53%教師同意，應該分階段復課，並先由高小開始，再到初小、幼稚園，最後中學。她認為，由於現時本港的新增確診人數仍然高企，社區感染風險高，現階段恢復面授課的風險甚高。

另有43%受訪者表示，其所屬學校中半數或以上的學童已打第1針，半數或以上的已打2針的則為約22%。在中學的受訪者中，約63%教師表示校內70%學生已打第一針。約66%教師認為，未打針的學生需要定期檢測，不支持的則佔約20%。

議員朱國強則表示，逾60%的受訪者表示仍有不少家長抗拒子女打針，亦有受訪者表示學生在打第一針後染疫，短期內不能再打，或學生未達接種的最低年齡。在文憑試方面，約55%教師支持如期開考，約42%則認為可延期開考，另約80%受訪者認為應設特別考場讓確診學生應考。

朱國強又提到，由於教育局上一次更新防疫指引已是去年11月，不少標準已過時，有73%受訪者認為局方應更新指引，也有64%受訪者希望局方可提供更多快速檢測套裝，逾40%受訪者希望局方可協調代課教師的人手。議員鄧飛認為，教育局應推出更多措施提升學生的接種率、清楚交代若老師染疫後代課津貼的安排，及協助學校改善課室換氣設備等。

教聯會主席黃錦良指出，港府早前在未有諮詢業界的情況下，便訂下4月19日恢復面授課，但未有考慮香港的確診人數，及學生的疫苗接種率。黃又提到，第5波疫情期間當學校遇到突發情況致電教育局分區，職員皆無法回答疑問，更有人着他們致電衞生防護中心，兩個部門溝通不足「互相推波」，加上防疫指引已未有更新，令學校及教師對恢復面授課皆有擔憂。