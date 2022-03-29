童樂居案暫27人被控　1被告今獲高院准保釋

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童，先後有27名女職員被警方落案起訴，且已在裁判法院提堂。被檢控的27人當中，有部分原獲准保釋的被告早前於九龍城裁判法院再提堂時遭撤銷保釋，當中一名25歲女被告今天（29日）往高院申請保釋。原訟庭法官金貝理最終批准該被告以1萬港元現金保釋，但須遵守一系列的保釋條件。

是次申請保釋的被告為莊嘉宜，她現被控一項對所看管兒童或少年襲擊罪。莊於最初提堂時獲准保釋，但她於上月21日在九龍城法院再提堂時，被裁判官撤銷保釋並須還押。莊被還押個多月後，今天沒有律師代表，親自向法官陳詞申請保釋。

法官最終批准她以1萬港元現金保釋，但不得離開香港、須交出旅遊證件、居於報稱地址且不得搬家，以及逢星期一往九龍城警署報到。另外法官亦下令被告不得接觸所有控方證人，童樂居的職員、兒童與其家人，且不得進入童樂居的100米範圍內，及不能做有關照顧14歲或以下兒童的工作。莊與其他同案被告的案件將會於4月25日在九龍城裁判法院再訊。

案件編號：HCCP 115/2022