運輸署要求79條巴士線復常　其餘61條線可暫停至4.10

運輸署今日（三月二十九日）表示，隨着專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，另外政府部門將會由四月一日起逐步恢復公共服務，以期於四月二十一日起大致恢復正常公共服務，運輸署在審視各專營巴士公司新一輪調整服務申請時，經考慮了最新的車長缺勤情況、乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素後，要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務。獲准維持班次調整的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度一般最多延長不超過十分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過三十分鐘。

為配合政府仍然實施的社交距離措施以遏制疫情在社區擴散，以及為應對乘客需求下降，運輸署批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在三月三十一日至四月十日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

運輸署會繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，檢討及調整巴士服務以配合乘客需求。

此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。