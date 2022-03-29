政Whats噏：民調指90議員議政質素低　 陳穎欣直選評分包尾

新一屆立法會上任近3個月，有民調結果顯示，無論直選、選舉委委員會界別同功能界別共90名議員的評分都唔合格，工作表現更以「參政議政」嘅評分最低，而喺20名直選議員當中，以新界西南、工聯會嘅陳穎欣嘅評分包尾，僅得1.66分。

香港研究協會今日(29日)公布新嘅民調結果，該機構喺2月21日至3月25日期間成功訪問1087名市民，而評分以1分為最低，5分為最高。議員嘅表現評分中，直選、選委會同功能界別，依次係1.80、1.78同1.77分，可見功能界別嘅議員評分最低。

喺20名直選議員當中，陳穎欣包尾外，尾二係新界北、民建聯嘅劉國勳，僅1.76分，尾三有兩個議員，同為1.77分嘅港島東、民建聯嘅梁熙及新界西北嘅田北辰。

5項立法會工作表現亦全部唔合格，當中以「參政議政」最低分，僅得1.76分，「回應市民訴求」亦只有1.81分，「監察政府施政」同「推動政府有效施政」兩項同為1.82分，「落實一國兩制」則有2.03分。調查機構認為5項工作都未達到3分之一嘅一般水平，反映受訪者普遍對立法會嘅表現未感滿意，「參政議政」質素最需要提升。

至於13個喺立法會內擁有議席嘅政團，其支持度亦低，民建聯只有20%，工聯會亦只得10%，餘下11個政團支持度不足5%，同時有54%受訪者表示沒有支持嘅政團。

調查機構認為本港正經歷第5波疫情，促請各議員同政團積極為市民發聲，就防疫抗疫措施向政府提出有建議性嘅進諫同建議，令疫下市民嘅生活能夠到基本保障。